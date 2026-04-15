L’Europe : soutien des mobilités internes et externes des salariés, Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux

L’Europe : soutien des mobilités internes et externes des salariés Jeudi 21 mai, 11h00 Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T11:00:00+02:00 – 2026-05-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T11:00:00+02:00 – 2026-05-21T12:00:00+02:00

Dans le cadre du Joli mois de l’Europe, Transitions Pro Nouvelle‑Aquitaine et l’OPCO Santé co‑animent un webinaire consacré au rôle de l’Europe dans l’accompagnement des mobilités professionnelles.

L’Europe, un levier majeur pour les transitions professionnelles

Les dispositifs portés par Transitions Pro Nouvelle‑Aquitaine et l’OPCO Santé permettent chaque année à de nombreux salariés d’engager une reconversion ou d’évoluer vers un nouveau métier et aux entreprises de les accompagner dans leur projet professionnel.

Grâce aux financements européens (FSE‑MUTECO et FSE‑ÉGAL PRO), ces parcours gagnent en accessibilité, en sécurisation et en impact pour les entreprises comme pour les salariés.

Ce webinaire proposera un éclairage concret sur la manière dont ces soutiens européens renforcent les dispositifs existants et facilitent les mobilités internes et externes.

La Fondation Maison de Santé Protestante de Bordeaux Bagatelle interviendra pour partager son expérience d’entreprise mobilisant régulièrement ces dispositifs pour accompagner ses salariés dans leurs projets de reconversion.

À travers 4 parcours de salariés, nous illustrerons comment l’articulation entre les dispositifs de Transitions Pro Nouvelle‑Aquitaine, l’accompagnement de l’OPCO Santé et les financements européens, permet de construire des trajectoires professionnelles réussies, sécurisées et adaptées aux besoins de la GEPP des entreprises.

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Transitions Pro Nouvelle‑Aquitaine et l’OPCO Santé vous proposent un webinaire consacré au rôle de l’Europe dans le soutien aux mobilités internes et externes des salariés. formation reconversion

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