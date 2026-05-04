Leurs coeurs se balancer, Théâtre Dunois, Paris
Leurs coeurs se balancer, Théâtre Dunois, Paris lundi 4 mai 2026.
Leurs coeurs se balancer 4 – 12 mai Théâtre Dunois Paris
Invitation sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T10:00:00+02:00 – 2026-05-04T10:35:00+02:00
Fin : 2026-05-12T10:00:00+02:00 – 2026-05-12T10:35:00+02:00
Dans une forêt entre le jour et la nuit, une petite fille sans nom part à la recherche de son identité. Sur son chemin, elle recontre des personnages étonnants : Court-très-vite, qui court après le temps, et un lapin sans visage. Grâce à leur compagnie, elle découvre la tendresse, l’amitié et la beauté des choses simples
Portée par les voix et la musique, cette aventure poétique célèbre la douceur de vivre. Pas besoin d’être fort pour grandir : le doute, l’écoute, et la sensibilité sont des forces précieuses. Un spectacle sensoriel où les instruments et émotions vibrent ensemble.
Spectacle à partir de 3 ans. Durée : 35 mn.
Texte : Claudine Galea (commande d’écriture)
Mise en scène : Christophe Laluque
Jeu : Chantal Lavallée, Clémentine Lebocey, Rosa Pradinas
Création lumière : Franz Laimé
Costumes : Lou Bonnaudet
Assistanat mise en scène : Hannah Wachter
Diffusion : (diffusion@amin-theatre.fr)
Production : Amin Théâtre
Coproductions : Théâtre du Champ Exquis à Blainville-sur-Orne – Scène
Conventionnée d’Intérêt National art, enfance, jeunesse, L’Envolée – Pôle artistique du Val Briard, Théâtre Brétigny – Scène Conventionnée d’Intérêt National arts & humanités, Théâtre de Suresnes Jean Vilar, Théâtre du Fil de l’eau à Pantin.
Résidence d’écriture à Cannes portée par le théâtre municipal de La Licorne, scène conventionnée Art, enfance, jeunesse et la Ville de Cannes.
Aides à la résidence : La Minoterie, scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse – Dijon, et Théâtre Dunois.
Avec la participation du Studio | ESCA.
La compagnie est soutenue par : DRAC Île-de-France – Ministère de la culture et de la communication (compagnie conventionnée), Conseil Régional d’Île-de-France, Conseil Départemental de l’Essonne. Avec l’aide à la résidence laboratoire et l’aide à la diffusion de la Ville de Paris.
Théâtre Dunois 7, Rue Louise Weiss, 75013 Paris Paris 75013 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « diffusion@amin-theatre.fr »}]
Amin Théâtre – Christophe Laluque Théâtre Amin Théâtre
Ernesto Timor
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