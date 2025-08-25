LEVANTINE BAROQUE FOLKS Le Blanc
LEVANTINE BAROQUE FOLKS Le Blanc dimanche 24 mai 2026.
LEVANTINE BAROQUE FOLKS
Rue de l’église Le Blanc Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 16:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
CONCERT PROGRAMMÉ
DANS LE CADRE DU FESTIVAL
DE LA VOIX DE CHATEAUROUX
Riche de ses origines diverses, mêlant influences arméniennes, portugaises et italiennes, l’ensemble Nersès propose un programme intime et sensible, présentant des pièces emblématiques du répertoire baroque (Monteverdi, Purcell ou Haendel) aux rythmes intemporels des musiques méditerranéennes et du Proche‑Orient. Fruit d’un minutieux travail d’arrangements et d’écritures en collaboration avec le
compositeur Florestan Labourdette‑Barseghian, son répertoire invite à un itinéraire à travers les siècles et les expérimentations sonores plus
contemporaines. Chants d’amour, hymnes révolutionnaires et odes sacrées s’y rencontrent. .
Rue de l’église Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13
English :
CONCERT PROGRAMMED
AS PART OF THE FESTIVAL
DE LA VOIX DE CHATEAUROUX
German :
PROGRAMMIERTES KONZERT
IM RAHMEN DES FESTIVALS
DER STIMME VON CHATEAUROUX
Italiano :
CONCERTO PROGRAMMATO
NELL’AMBITO DEL FESTIVAL
DELLA VOCE DI CHATEAUROUX
Espanol :
CONCIERTO PROGRAMADO
EN EL MARCO DEL FESTIVAL
DE LA VOIX DE CHATEAUROUX
L’événement LEVANTINE BAROQUE FOLKS Le Blanc a été mis à jour le 2025-08-25 par Destination Brenne