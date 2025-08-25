LEVANTINE BAROQUE FOLKS Le Blanc

Rue de l’église Le Blanc Indre

Début : Dimanche 2026-05-24 16:30:00

CONCERT PROGRAMMÉ

DANS LE CADRE DU FESTIVAL

DE LA VOIX DE CHATEAUROUX

Riche de ses origines diverses, mêlant influences arméniennes, portugaises et italiennes, l’ensemble Nersès propose un programme intime et sensible, présentant des pièces emblématiques du répertoire baroque (Monteverdi, Purcell ou Haendel) aux rythmes intemporels des musiques méditerranéennes et du Proche‑Orient. Fruit d’un minutieux travail d’arrangements et d’écritures en collaboration avec le

compositeur Florestan Labourdette‑Barseghian, son répertoire invite à un itinéraire à travers les siècles et les expérimentations sonores plus

contemporaines. Chants d’amour, hymnes révolutionnaires et odes sacrées s’y rencontrent. .

Rue de l’église Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

