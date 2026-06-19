L’Éveil de Yune, concert dessiné Médiathèque Marguerite Duras Paris

Dans un voyage mêlant dessin vivant, musique et animation, Camille Gobourg et Hugo Le Fur font naître sous les yeux des spectateur·ices l’univers onirique de Yune.

Une jeune femme émerge d’eaux mystérieuses au pied d’un arbre géant et part à la rencontre d’un monde végétal étrange, peuplé de créatures insolites.

Avec Yune (Éd. Panthera, 2025), Camille Gobourg livre une œuvre muette et envoûtante. À l’occasion d’un concert dessiné en direct, l’autrice compose à partir de son livre une fresque projetée sur grand écran, en dialogue avec la musique live de Hugo Le Fur. Entre poésie visuelle, textures foisonnantes et bande-son immersive, le public est entraîné dans un univers onirique, délicat et fragile.

Sur réservation auprès de Bibliocité ou au 01 44 78 80 50.

Les artistes Camille Gobourg est une autrice et illustratrice diplômée de l’EPSAA, elle développe des univers poétiques et foisonnants, souvent inspirés par la nature. Yune est son premier livre.

Hugo Le Fur est artiste, dessinateur et VJ, membre du collectif d’art numérique OYÉ. Il produit des shows audiovisuels live pour de nombreux festivals (Dour, Peacock Society, Macki…) et développe des formes à la croisée du dessin, de l’animation et de la musique.

Spectacle proposé dans le cadre du festival de bande dessinée Formula Bula

Le vendredi 25 septembre 2026

de 18h00 à 18h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-25T21:45:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T18:00:00+02:00_2026-09-25T18:45:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr



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