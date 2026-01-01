LEVER DE RIDEAU AU THÉÂTRE DU CAPITOLE OFFICE DE TOURISME DE TOULOUSE Toulouse

LEVER DE RIDEAU AU THÉÂTRE DU CAPITOLE

OFFICE DE TOURISME DE TOULOUSE Donjon du Capitole Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-12 14:30:00

fin : 2026-03-07 15:30:00

Date(s) :

2026-01-12 2026-01-31 2026-02-08 2026-02-23 2026-03-07 2026-03-23

Voilà plus de trois siècles que Toulouse possède son opéra. Entrez dans ce haut lieu de l’art lyrique et de la danse ! On vous y parlera patrimoine, décors, costumes, techniques de scène, mais aussi des artistes et artisans qui œuvrent pour faire briller chaque spectacle.

Voici une visite express pour se faufiler entre les fauteuils des meilleurs emplacements du théâtre. Quand les danseurs, musiciens et chanteurs soufflent entre deux représentations, le guide en profite pour vous emmener humer les effluves de maquillage, de velours et de bois, observer à distance les machinistes qui travaillent à hisser, porter, démonter les parties scéniques. Il n’est pas question de se rendre dans les coulisses pour des questions de sécurité, mais bel et bien de parcourir tous les étages !

L’entrée des artistes permet de se rendre compte de l’espace dédié à la circulation des acteurs de ce monde à part. Puis, après le hall d’accueil et les foyers, le guide vous fait accéder au paradis avant de redescendre au balcon et enfin au parterre. Chaque étape vous réserve son lot de surprises des points de vue sublimes sur l’immense salle en fer à cheval, des rumeurs et des anecdotes pour saisir le potentiel créateur et producteur du célèbre Théâtre du Capitole de Toulouse.

Parcours de visite hall d’accueil, foyers, salle de spectacle

Visite en partenariat avec l’Opéra national et l’Orchestre national du Capitole. 8 .

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

Toulouse has had its own opera house for over three centuries. Enter this high place of lyric art and dance! We will tell you about its heritage, sets, costumes, stage techniques, but also about the artists and craftsmen who work to make each show shine.

