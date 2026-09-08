Lever de rideau, Théâtre Max Jacob, Quimper

Informations pratiques

Lever de rideau 19 et 20 septembre Théâtre Max Jacob Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Véritable fierté des Quimpérois, le théâtre Max-Jacob s’est refait une beauté et rouvre aujourd’hui ses portes après un vaste chantier de restauration. Les décors intérieurs ont retrouvé leur éclat, la salle a été repensée pour un meilleur confort et les équipements techniques répondent désormais aux exigences scéniques contemporaines.

À travers cette réouverture, c’est tout un patrimoine vivant qui se réinvente, avec la participation de Dentelles et Redingotes, association de costumes historiques.

Théâtre Max Jacob 2 Boulevard Dupleix, 29000 Quimper, France Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne +33298988900 [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/2198-visiter-en-individuel-en-famille-ou-entre-amis.htm »}] Le théâtre a été construit de 1902 à 1904 sur un projet de Lafont, architecte diocésain de Nantes. Il s’apparente aux constructions thermales et aux casinos de la Belle Époque. La sculpture de la façade a été confiée à Gaucher en 1903 et les décors de la salle ont été réalisés par le peintre Karbowsky. En 1949, deux portes et deux escaliers ont été percés dans les murs de la salle. En 1957, le plafond de la salle et les parties hautes des murs ont été entièrement refaits.

Le théâtre Max-Jacob rouvre ses portes après un vaste chantier de restauration.

©Ville de Quimper