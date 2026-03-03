Lever du soleil dans le choeur de l’aube Mas-Thibert Arles

Lever du soleil dans le choeur de l’aube

Samedi 16 mai 2026 de 5h à 8h30. Mas-Thibert Marais du Vigueirat Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 05:00:00

fin : 2026-05-16 08:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Venez contempler le lever du soleil dans les marais du Vigueirat.

Dans la réserve naturelle, nous traverserons le marais à pied jusqu’à la tour d’observation du Rendez-vous pour assister au lever du soleil sur la Camargue. Au réveil des oiseaux des marais, c’est l’occasion d’écouter les chants du printemps depuis les observatoires. Café offert pendant la visite.



Prévoir une protection contre les moustiques et des chaussures de marche. .

Mas-Thibert Marais du Vigueirat Arles 13104 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and watch the sunrise in the Vigueirat marshes.

