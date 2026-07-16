Levez le voile sur les rouages judiciaires, Tribunal judiciaire, Thionville

Informations pratiques

Levez le voile sur les rouages judiciaires Dimanche 20 septembre, 14h00 Tribunal judiciaire Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire du Tribunal de Thionville lors d’une visite guidée enrichissante. Découvrez les secrets de ce bâtiment historique au travers d’une exposition photographique, apprenez-en plus sur le système judiciaire et ses métiers, et explorez une exposition fascinante sur les habits de justice.

Un escape game (uniquement sur inscription) sera proposé pour ceux qui le souhaitent :

– de 13h30 à 15h

– de 13h30 à 18h

Tribunal judiciaire 5 quai Marchal 57100 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est 0382824350 [{« type »: « email », « value »: « chcab.tj-thionville@justice.fr »}] L’hôtel d’Eltz fut édifié en 1551 par Bernard d’Eltz au fond de la cour du Château, mais seuls quelques vestiges d’origine subsistent. Acheté en 1899 par les Sœurs de la Divine Providence pour en faire un pensionnat, il subit de nombreuses transformations : ajout d’un bâtiment néo-gothique en 1906, reconstruction d’une maison attenante en 1914 dans un style Renaissance, puis modifications en 1919-1920.

En 1931, les sœurs tentent en vain d’annexer l’hôtel de Raville. Elles construisent alors un nouvel internat place Notre-Dame (1932-1934) et cèdent l’hôtel d’Eltz au tribunal. L’architecte Le Chevalier y intervient en 1939. Aujourd’hui, l’hôtel abrite le tribunal judiciaire de Thionville, successeur du TGI et du TI depuis le 1er janvier 2020.

Plongez dans l’histoire du Tribunal de Thionville lors d’une visite guidée enrichissante. Découvrez les secrets de ce bâtiment historique, apprenez-en plus sur le système judiciaire et ses métiers,…

©Ville de Thionville