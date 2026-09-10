Levez les yeux! Découverte de métiers rares et d’excellence à la Cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation à Nancy, Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation, Nancy

Informations pratiques

Levez les yeux! Découverte de métiers rares et d’excellence à la Cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation à Nancy Vendredi 18 septembre, 09h00 Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

La DRAC Grand Est, en partenariat avec le Groupement des monuments historiques du Grand Est, met en avant les métiers rares et d’excellence qui œuvrent quotidiennement à la restauration du patrimoine.

Aux abords de la cathédrale de Nancy, des restaurateurs de décors peints, tailleurs de pierre, restaurateurs et menuisiers feront des démonstrations en réalisant des œuvres destinées à rejoindre le monument qui est en cours de restauration. Ils expliqueront leurs métiers, leurs parcours, les perspectives de leurs métiers.

Cette présentation s’adresse aux classes de collège et de lycée de toutes filières, générales, technologiques et professionnelles.

Elle reflète l’engagement du ministère de la Culture aux côtés des entreprises mobilisées pour la transmission et l’avenir. Ces métiers ont besoin d’être mis en lumière pour favoriser les vocations, valoriser la formation en apprentissage, et perpétuer ces savoirs et savoirs-faire, essentiels pour maintenir et entretenir notre patrimoine.

Contact pour l’inscription par les enseignants : marie.gloc@culture.gouv.fr

Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation Place Monseigneur Ruch, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383352603 [{« type »: « email », « value »: « marie.gloc@culture.gouv.fr »}] [{« link »: « mailto:marie.gloc@culture.gouv.fr »}] Œuvre des architectes Giovanni Betto, Jules Hardouin-Mansart et Germain Boffrand, elle fut construite au début du XVIIIe siècle, sous les règnes des ducs Léopold et Stanislas. Elle possède des grilles réalisées par les ateliers de Jean Lamour, une coupole peinte par Claude Jacquard et un orgue classé. Peintures de l’École lorraine des XVIIe et XVIIIe siècles. D’abord primatiale, elle devient cathédrale lors de la création d’un évêché à Nancy en 1777.

Levez les yeux 2026!

©ARCOA