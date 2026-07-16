Levez les yeux ! Visite guidée « à la découverte du passé verrier du Cotentin et de la verrerie royale de La Glacerie », Musée connaissance du Cotentin, Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Levez les yeux ! Visite guidée « à la découverte du passé verrier du Cotentin et de la verrerie royale de La Glacerie » Vendredi 18 septembre, 09h00, 13h00 Musée connaissance du Cotentin Manche

Durée 1h30, départs des visites à 9h, 10h30, 13h et 14h30, niveaux élémentaire et collège, possibilité de pique-niquer sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T13:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Les élèves découvriront le passé verrier de la région avec en point d’orgue l’histoire de la Manufacture royale des glaces (1667-1830) qui a réalisé les 357 miroirs de la galerie des glaces du château de Versailles.

Encadrés par des bénévoles du musée, les élèves pourront également découvrir les autres salles consacrées à la vie rurale et artisanale du Cotentin.

Musée connaissance du Cotentin 25 rue du Pontil, La Glacerie, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50470 La Glacerie Manche Normandie 07 71 18 98 54 http://museeconnaissanceducotentin.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 93 02 56 »}] Ce musée est installé dans une ancienne ferme du XVIII ème siècle située à environ 1km du Village de la Verrerie, site de l’ancienne Manufacture des Glaces à miroirs de Tourlaville.

Des souvenirs de cette industrie qui fournit les glaces de la Galerie des Glaces du Château de Versailles ainsi que de nombreux témoignages de la vie artisanale et agricole du Cotentin y sont présentés. Parking à proximité, musée situé au sein du hameau Luce.

Les élèves découvriront le passé verrier de la région avec en point d’orgue l’histoire de la Manufacture royale des glaces (1667-1830) qui a réalisé les 357 miroirs de la galerie des glaces du de du…

©Musée Connaissance du Cotentin