Levez les yeux ! Visites théâtralisées du palais du Rhin pour le public scolaire, Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est, Strasbourg

Informations pratiques

Levez les yeux ! Visites théâtralisées du palais du Rhin pour le public scolaire Vendredi 18 septembre, 09h30, 14h00 Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est European Collectivity of Alsace

Gratuit, réservé aux groupes scolaires, réservation auprès du rectorat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

8 visites théâtralisées, mêlant patrimoine, histoire du lieu et impromptus artistiques, conçues et réalisées par les agents de la DRAC Grand Est (ministère de la Culture) sont offertes aux publics scolaires, pour des classes de CM1-CM2, en coordination avec le rectorat pour les inscriptions.

Durée 1h30.

Sur réservation auprès de la direction de l’action artistique et culturelle (DAAC) du Rectorat de l’académie de Strasbourg.

La Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est remercie l’Opéra national du Rhin pour le prêt des costumes d’époque à titre gracieux.

Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est 2 place de la République, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre European Collectivity of Alsace Grand Est 03 88 15 57 00 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est [{« type »: « link », « value »: « https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/toutes-les-actualites/actualite/article/levez-les-yeux-2026 »}] Édifié de 1883 à 1889 par Hermann Eggert, l’ancien palais impérial allemand s’inscrit au cœur de la Neustadt de Strasbourg, labellisée UNESCO depuis 2017. Classé parmi les monuments historiques propriété de l’État, le Palais du Rhin est « domaine national » depuis 2017. Il est le siège de la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est (ministère de la Culture) et de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Il abrite également le Service de l’Inventaire du patrimoine culturel (Région). Le parc n’est actuellement pas ouvert au public ; les anciennes écuries sont uniquement visibles depuis les rues du Maréchal Frère et du Maréchal Foch, de l’extérieur. Accès PMR sur demande à l’accueil.

Transports arrêt République, tram B, C, E, F, bus L15, L72, C6.

8 visites théâtralisées, mêlant patrimoine, histoire du lieu et impromptus artistiques, conçues et réalisées par les agents de la DRAC Grand Est (ministère de la Culture) sont offertes aux publics sc…

© DRAC Grand Est / Catherine Mutzenhardt