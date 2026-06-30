Lévitation. Mathieu Forget, 10 ans de photographies Sur les grilles de la Tour Saint-Jacques Paris

mercredi 15 juillet 2026 · Sur les grilles de la Tour Saint-Jacques · Paris

Informations pratiques

À travers cette exposition, Mathieu Forget présente une sélection de photographies emblématiques réalisées à travers le monde. Chaque œuvre témoigne d’une recherche constante autour du mouvement, de la composition et de la relation entre le corps et son environnement.

Installée sur les grilles de la Tour Saint-Jacques, l’exposition propose une rencontre entre patrimoine et création contemporaine. Dans ce cadre exceptionnel, les photographies dialoguent avec l’architecture parisienne et offrent aux visiteurs une expérience libre, ouverte et accessible.

LEVITATION invite chacun à ralentir, observer et regarder autrement. Car au-delà de la performance physique, ces images racontent une aspiration universelle : celle de s’élever, ne serait-ce qu’un instant.

Entre terre et ciel

La Tour Saint-Jacques occupe une place singulière dans le paysage parisien. Monument isolé au cœur de la ville, elle semble émerger de l’espace urbain pour s’élever vers le ciel.

Cette relation entre ancrage et élévation constitue également le cœur du travail de Mathieu Forget. À travers ses photographies de lévitation réalisées sans trucage numérique, l’artiste capture cet instant fragile où le corps échappe momentanément aux lois de la gravité. Ses images mettent en scène un état de suspension qui fait écho à la présence même de la Tour Saint-Jacques : une architecture verticale qui défie le regard et semble flotter au-dessus de l’agitation urbaine.

Présentées sur les grilles qui entourent le monument, les photographies créent un dialogue naturel entre patrimoine et création contemporaine. Elles invitent les passants à lever les yeux, à ralentir leur rythme et à porter un regard nouveau sur la ville. Car au-delà de la photographie, c’est bien une même idée qui relie l’artiste et le lieu : celle de l’élévation comme expérience esthétique, physique et poétique.

PARCOURS DE L’EXPOSITION

Le parcours rassemble 44 photographies sélectionnées parmi les œuvres les plus marquantes de Mathieu Forget.

Réalisées sur plusieurs continents au cours des dix dernières années, elles témoignent d’un travail construit autour d’une même obsession : saisir l’instant où le corps semble suspendu dans l’espace. Chaque photographie révèle une conversation entre le mouvement et son environnement.

Architecture, paysage, lumière et géométrie deviennent les partenaires d’une chorégraphie éphémère.

Le parcours invite ainsi à explorer plusieurs dimensions de l’œuvre :

• Le mouvement comme langage universel.

• Le corps comme architecture vivante.

• La photographie comme compression du temps.

• Le voyage comme terrain d’expérimentation.

• La gravité comme matière artistique.

Présentées en plein air, les images entrent directement en dialogue avec la ville. Elles offrent aux visiteurs une expérience libre où l’espace urbain devient lui-même partie intégrante de l’exposition.

Depuis plus d’une décennie, Mathieu Forget poursuit une même recherche : capturer cet instant précis où le corps quitte le sol. Danseur, photographe et directeur artistique, il est à la fois derrière l’objectif et devant lui. Chaque image est le résultat d’une performance réelle. Aucun montage. Aucun trucage. Seulement une fraction de seconde durant laquelle le corps semble suspendu entre chute et élévation.

Du mercredi 15 juillet 2026 au mardi 15 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-15T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-16T01:59:59+02:00

Date(s) :

Sur les grilles de la Tour Saint-Jacques Face au 88, rue de Rivoli 75004 Paris



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