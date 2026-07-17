L’évolution du fer à repasser au fil des siècles, Musée des fers à repasser, Longwy

Informations pratiques

L’évolution du fer à repasser au fil des siècles 19 et 20 septembre Musée des fers à repasser Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Connaissez-vous les différents types de fers à repasser ? Les matériaux utilisés pour leur fabrication ? Les métiers liés au repassage et les modes de chauffage à travers les âges ? Retracez l’histoire du fer à repasser : de véritables curiosités vous seront dévoilées…

Musée des fers à repasser Rue basse des remparts, 54400 Longwy Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 82 24 94 54 http://www.longwy-tourisme.com Le musée retrace l’histoire des fers à repasser, des origines (XVe siècle) à nos jours. Il abrite l’une des plus importantes collections au monde, regroupant quelque 5 000 pièces. Le musée des fers à repasser est installé dans la salle des fours de l’ancienne boulangerie militaire, au cœur de la ville fortifiée par Vauban.

Connaissez-vous les différents types de fers à repasser ? Les matériaux utilisés pour leur fabrication ? Les métiers liés au repassage et les modes de chauffage à travers les âges ? Retracez du fer à…

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