L’Expédition : Hommage aux Cowboys Fringants ! Nouveau Casino Paris

Take Me Out Production présente: L’Expédition! Un Tribute Québecois Ultra Festif et d’Amour aux Cowboys Fringants!

Hey! Le 27 mars, c’est pas le temps de mettre ton drapeau en berne… C’est pas au Shack à Hector que ça s’passe, c’est au Nouveau Casino à Paris! Les plus grands succès des Cowboys Fringants en version ultra party de l’album Sur mon canapé(1997) à Pub Royal(2024) avec L’Expédition, un groupe du Québec toujours sur le party!

Au menu :

Une ambiance survoltée, festive et 100% Québec!

Des surprises tout au long de la soirée!

Une foule en feu!

Des hits comme En berne, Les étoiles filantes, Sur mon épaule, Toune d’automne et nous vous promettons un Joyeux Calvaire de party!

Viens chanter, danser et vibrer avec nous sur les belles chansons des Cowboys! – Une soirée pas comme les autres, celle qui restera dans les annales du Nouveau Casino!

27 mars, 2027

Nouveau Casino – Paris

Spectacle à 20H

Billetterie: https://shotgun.live/fr/events/l-expedition-hommage-aux-cowboys-fringants

Un Tribute Ultra Festif et d’Amour aux Cowboys Fringants, Énergique et 100% Party Québécois!

Le samedi 27 mars 2027

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 28 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-27T21:00:00+01:00

fin : 2027-03-27T23:30:00+01:00

Date(s) : 2027-03-27T20:00:00+02:00_2027-03-27T22:30:00+02:00

Nouveau Casino 109 Rue Oberkampf 75011 Paris

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