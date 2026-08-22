Informations pratiques

Gouesnou

L’Expérience de l’Arbre

12, rue Claude Goasdoué Gouesnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 19:30:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12 2026-11-13

Théâtre dès 14 ans

L’Expérience de l’Arbre est née de la rencontre entre un comédien français et un comédien japonais. En partageant leurs univers respectifs, ils nous invitent à tendre l’oreille et à redonner une voix aux peuples muets de la Terre.

Les arbres occupent une place de choix dans la culture japonaise. Lien entre le Ciel et la Terre, entre les Hommes et les Dieux, ils sont également des éléments centraux du théâtre Nô, art ancestral mariant pantomimes dansées et textes versifiés. Un art qui sert de point de départ à ce spectacle confrontant la culture théâtrale occidentale à celle du Pays du Soleil Levant. Deux comédiens reconstituent le spectre d’un arbre qui, en reprenant vie, va prendre la parole et raconter le passé et l’avenir. Une expérience gracieuse, joyeuse, qui célèbre le théâtre autant que le vivant.

L’École Parallèle Imaginaire (Ille-et-Vilaine)

Le Stella

1h40 .

12, rue Claude Goasdoué Gouesnou 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42

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English :

L’événement L’Expérience de l’Arbre Gouesnou a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue