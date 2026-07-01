L’expérience théâtrale – François Berléand, Max Boublil, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

L’expérience théâtrale – François Berléand, Max Boublil Vendredi 13 novembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 43€ ; Cat. Or : 57€ ; Cat. 1 : 49€ / 46€ ; Cat. 2 : 46€ / 43€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T22:00:00+01:00

Cette pièce met en scène deux acteurs de générations différentes, François Berléand et Max Boublil, pour rire, avant tout, et pour rendre hommage au théâtre, aux acteurs comme au public. Une « expérience théâtrale », un vrai moment de bonheur signé Laurent Ruquier !

Qui observe qui ? Que se passe-t-il sur scène ? Dans les coulisses ? Dans la salle ? Des superstitions, des règles, des rivalités, des anecdotes, des petits secrets seront révélés et seront surtout des prétextes pour s’en amuser tous ensemble ! Pour le public comme pour les comédiens, une expérience pour rire !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/122/le_pin_galant/l_experience_theatrale »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Cette pièce met en scène deux acteurs de générations différentes, François Berléand et Max Boublil, pour rire, avant tout, et pour rendre hommage au théâtre, aux acteurs comme au public. Max Boublil François Berléand

Bertrand Exertier