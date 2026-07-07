Informations pratiques

Thionville

L’expérience Théâtrale

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-12-15 20:00:00

fin : 2026-12-15 23:00:00

Date(s) :

2026-12-15

Cette pièce met en scène deux acteurs de générations différentes, François Berléand et Max Boublil, pour rire avant tout et pour rendre hommage au théâtre, aux acteurs comme au public. Qui observe qui ? Que se passe-t-il sur scène ? Dans les coulisses ? Dans la salle ? Des superstitions, des règles, des rivalités, des anecdotes, des petits secrets… seront révélés et seront surtout des prétextes pour s’en amuser tous ensemble !Tout public

45 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

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English :

This play features two actors from different generations, François Berléand and Max Boublil, with the aim of making people laugh above all else and paying tribute to the theater—to both the actors and the audience. Who’s watching whom? What’s happening on stage? Behind the scenes? In the audience? Superstitions, rules, rivalries, anecdotes, little secrets… will be revealed and, above all, will serve as excuses for us all to have fun together!

L’événement L’expérience Théâtrale Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME