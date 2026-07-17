L’exposition annuelle de journalisme visuel 2027 de la Fondation VII, The VII Foundation Hester Davies, Arles

Informations pratiques

L’exposition annuelle de journalisme visuel 2027 de la Fondation VII 7 juillet – 28 août 2027 The VII Foundation Hester Davies Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-07T10:00:00+02:00 – 2027-07-07T18:00:00+02:00

Fin : 2027-08-28T10:00:00+02:00 – 2027-08-28T18:00:00+02:00

L’exposition annuelle de journalisme visuel 2027 de la Fondation VII à Arles. Informations à venir

The VII Foundation Hester Davies 49, Quai de la Roquette Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0626226403 https://theviifoundation.org/

Bicentenaire de la Photographie – 2026-2027

©The VII Foundation