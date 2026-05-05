L’exposition La mode du 18e siècle. Un héritage fantasmé accessible gratuitement jusqu’à 23h, Palais Galliera, Paris

L’exposition La mode du 18e siècle. Un héritage fantasmé accessible gratuitement jusqu’à 23h Samedi 23 mai, 18h30 Palais Galliera Paris

Accès : depuis le Square Galliera (avenue du Président Wilson)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00

L’exposition présente les caractéristiques de la mode féminine au siècle des Lumières et ses nombreuses réinterprétations à travers l’histoire de la mode jusqu’à aujourd’hui. Souvent perçu comme un siècle lointain, voire poussiéreux, le 18e siècle constitue pourtant une étape majeure dans l’évolution des apparences féminines qui influencent encore à ce jour le monde de la mode et la culture populaire.

Palais Galliera 10 Avenue Pierre Ier de Serbie, 75116 Paris, France Paris 75116 Chaillot Paris Île-de-France +33156528600 https://www.palaisgalliera.paris.fr Le Palais Galliera conserve d’inestimables collections, parmi les plus riches au monde. Estimées aujourd’hui à près de 200.000 œuvres (vêtements, accessoires, photographies, dessins…), ces collections sont le reflet des codes de l’habillement en France, du XVIIIe siècle à nos jours, et font régulièrement l’objet d’expositions à Paris, en France et à l’étranger. Métro ligne 9 – arrêts Iéna ou Alma-Marceau. RER ligne C – arrêt Pont de l’Alma. Bus : lignes 32, 63, 82 – arrêt Iéna / lignes 42, 72, 80, 92 – arrêt Alma-Marceau. Vélib’ : stations aux 4 rue de Longchamp, 1 rue Bassano et 2 avenue Marceau.

Visite libre de l’exposition « La mode du 18e siècle. Un héritage fantasmé »

Utica Queen – Ethan Mundt, 2021 © Eric Magnussen