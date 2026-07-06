L’EXPOSITION PAS À PAS VISITE GUIDÉE FAMILLE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

L’EXPOSITION PAS À PAS VISITE GUIDÉE FAMILLE

Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 13 – 13 – 13

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-06 14:30:00

fin : 2026-07-06 15:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27

Au musée Hyacinthe Rigaud, Cette visite invite à comprendre la place centrale de l’atelier majorquin dans le processus créatif de l’artiste, véritable espace de recherche et de rêverie.

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Musée Hyacinthe Rigaud 21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83

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English :

At the Hyacinthe Rigaud Museum, this tour invites visitors to understand the central role of the Majorcan studio in the artist’s creative process—a true space for exploration and reverie.

L’événement L’EXPOSITION PAS À PAS VISITE GUIDÉE FAMILLE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-06 par CDT66