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MADAME BUTTERFLY OPÉRA D’ÉTÉ Rue des Archers Perpignan

jeudi 16 juillet 2026 · Rue des Archers · Perpignan

MADAME BUTTERFLY OPÉRA D’ÉTÉ Rue des Archers Perpignan

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue des Archers
Adresse
Jardins du Palais des Rois de Majorque
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Perpignan

MADAME BUTTERFLY OPÉRA D’ÉTÉ

Rue des Archers Jardins du Palais des Rois de Majorque Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Opéra d’été Diffusion sur écran géant Madame Butterfly
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Rue des Archers Jardins du Palais des Rois de Majorque Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 96 26  palaisdesroisdemajorque@cd66.fr

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English :

What is Opera? Screening on a giant screen: Madame Butterfly

L’événement MADAME BUTTERFLY OPÉRA D’ÉTÉ Perpignan a été mis à jour le 2026-07-06 par PERPIGNAN TOURISME

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