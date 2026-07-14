MADAME BUTTERFLY OPÉRA D’ÉTÉ Rue des Archers Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

MADAME BUTTERFLY OPÉRA D’ÉTÉ

Rue des Archers Jardins du Palais des Rois de Majorque Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Opéra d’été Diffusion sur écran géant Madame Butterfly

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Rue des Archers Jardins du Palais des Rois de Majorque Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 96 26 palaisdesroisdemajorque@cd66.fr

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English :

What is Opera? Screening on a giant screen: Madame Butterfly

L’événement MADAME BUTTERFLY OPÉRA D’ÉTÉ Perpignan a été mis à jour le 2026-07-06 par PERPIGNAN TOURISME