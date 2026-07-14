MADAME BUTTERFLY OPÉRA D’ÉTÉ Rue des Archers Perpignan
jeudi 16 juillet 2026 · Rue des Archers · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
MADAME BUTTERFLY OPÉRA D’ÉTÉ
Rue des Archers Jardins du Palais des Rois de Majorque Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Opéra d’été Diffusion sur écran géant Madame Butterfly
.
Rue des Archers Jardins du Palais des Rois de Majorque Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 96 26 palaisdesroisdemajorque@cd66.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What is Opera? Screening on a giant screen: Madame Butterfly
L’événement MADAME BUTTERFLY OPÉRA D’ÉTÉ Perpignan a été mis à jour le 2026-07-06 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- Z project, Le Nautilus, Perpignan 14 juillet 2026
- QUAND LE HASARD DESSINE MUSÉE DES TOUT-PETITS Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 15 juillet 2026
- Soirée Jeux : Echec & Poker, Le Nautilus, Perpignan 15 juillet 2026
- STADTFÜHRUNG IN PERPIGNAN AUF DEUTSCH Tourismusbüro Perpignan 16 juillet 2026
- ROUGE SACRÉ, ROUGE PROFANE. LE VIN, DE L’IMAGE AU GOÛT ÉVÈNEMENT Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 16 juillet 2026