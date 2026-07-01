Z project, Le Nautilus, Perpignan

Informations pratiques

Z project Mardi 14 juillet, 20h00 Le Nautilus Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-14T20:00:00+02:00 – 2026-07-14T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-14T20:00:00+02:00 – 2026-07-14T23:59:00+02:00

Le Nautilus 20 rue jules verne 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie

Des artistes émergents, des DJs de qualité, une ambiance unique. Un nouveau rendez-vous pour celles et ceux qui veulent découvrir la scène de demain tout en profitant d’une programmation solide.