QUAND LE HASARD DESSINE MUSÉE DES TOUT-PETITS Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan mercredi 15 juillet 2026.

Perpignan

QUAND LE HASARD DESSINE MUSÉE DES TOUT-PETITS

Musée Hyacinthe Rigaud 21 rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 6 – 6 – 6

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-15 15:30:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-05 2026-08-26

Partagez une première approche ludique et sensorielle de l’art avec Joan Miró lors de cette visite suivie d’un atelier créatif.

Juillet et Août les mercredis 15 Juillet, 5 Août et 26 Août à 15h30…

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Musée Hyacinthe Rigaud 21 rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83

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English :

Share a fun and sensory introduction to art with Joan Miró during this tour, followed by a creative workshop.

July and August: Wednesdays, July 15, August 5, and August 26 at 3:30 p.m…

L’événement QUAND LE HASARD DESSINE MUSÉE DES TOUT-PETITS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66