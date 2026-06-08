STADTFÜHRUNG IN PERPIGNAN AUF DEUTSCH Tourismusbüro Perpignan

Perpignan

STADTFÜHRUNG IN PERPIGNAN AUF DEUTSCH

Tourismusbüro Place François Arago Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 7 – 7 – 7

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-16 11:00:00

fin : 2026-08-20 12:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-20

Treffpunkt: Tourismusbüro, Place François Arago

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Tourismusbüro Place François Arago Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@mairie-perpignan.com

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English :

? Treffpunkt: Tourismusbüro, Place François Arago

L’événement STADTFÜHRUNG IN PERPIGNAN AUF DEUTSCH Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME