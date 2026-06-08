STADTFÜHRUNG IN PERPIGNAN AUF DEUTSCH Tourismusbüro Perpignan
STADTFÜHRUNG IN PERPIGNAN AUF DEUTSCH Tourismusbüro Perpignan jeudi 16 juillet 2026.
Perpignan
STADTFÜHRUNG IN PERPIGNAN AUF DEUTSCH
Tourismusbüro Place François Arago Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 7 – 7 – 7
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-08-20 12:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-20
Treffpunkt: Tourismusbüro, Place François Arago
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Tourismusbüro Place François Arago Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@mairie-perpignan.com
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English :
? Treffpunkt: Tourismusbüro, Place François Arago
L’événement STADTFÜHRUNG IN PERPIGNAN AUF DEUTSCH Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME
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