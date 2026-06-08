Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

STADTFÜHRUNG IN PERPIGNAN AUF DEUTSCH Tourismusbüro Perpignan

STADTFÜHRUNG IN PERPIGNAN AUF DEUTSCH Tourismusbüro Perpignan

STADTFÜHRUNG IN PERPIGNAN AUF DEUTSCH Tourismusbüro Perpignan jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Tourismusbüro

Adresse : Place François Arago

Ville : 66000 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 7 7 7 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

STADTFÜHRUNG IN PERPIGNAN AUF DEUTSCH

Tourismusbüro Place François Arago Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 7 – 7 – 7

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-08-20 12:30:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-08-20

Treffpunkt: Tourismusbüro, Place François Arago
  .

Tourismusbüro Place François Arago Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30  contact-office@mairie-perpignan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? Treffpunkt: Tourismusbüro, Place François Arago

L’événement STADTFÜHRUNG IN PERPIGNAN AUF DEUTSCH Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME

À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)