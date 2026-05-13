L’exposition Tisser, Broder, Sublimer. Les savoir-faire de la mode accessible gratuitement jusqu’à 23h, Palais Galliera, Paris
L’exposition Tisser, Broder, Sublimer. Les savoir-faire de la mode accessible gratuitement jusqu’à 23h, Palais Galliera, Paris samedi 23 mai 2026.
L’exposition Tisser, Broder, Sublimer. Les savoir-faire de la mode accessible gratuitement jusqu’à 23h Samedi 23 mai, 18h30 Palais Galliera Paris
Accès : depuis le Square Galliera (avenue du Président Wilson)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00
Le Palais Galliera propose une série d’expositions consacrées aux savoir-faire.
Ce premier accrochage est consacré aux savoir-faire de l’ornementation – tissage, impression, broderie, dentelle, fleurs artificielles – qui permettent d’ennoblir et de décorer vêtements et accessoires. Ces techniques sont abordées à travers le thème de la fleur, motif incontournable dans l’art du textile et la mode depuis le XVIIIe siècle.
Palais Galliera 10 Avenue Pierre Ier de Serbie, 75116 Paris, France Paris 75116 Chaillot Paris Île-de-France +33156528600 https://www.palaisgalliera.paris.fr Le Palais Galliera conserve d’inestimables collections, parmi les plus riches au monde. Estimées aujourd’hui à près de 200.000 œuvres (vêtements, accessoires, photographies, dessins…), ces collections sont le reflet des codes de l’habillement en France, du XVIIIe siècle à nos jours, et font régulièrement l’objet d’expositions à Paris, en France et à l’étranger. Métro ligne 9 – arrêts Iéna ou Alma-Marceau. RER ligne C – arrêt Pont de l’Alma. Bus : lignes 32, 63, 82 – arrêt Iéna / lignes 42, 72, 80, 92 – arrêt Alma-Marceau. Vélib’ : stations aux 4 rue de Longchamp, 1 rue Bassano et 2 avenue Marceau.
Visite libre de l’exposition « Tisser, Broder, Sublimer. Les savoir-faire de la mode »
© Robe Comme des Garçons. Prêt-à-porter, automne-hiver 2016. CC0 Paris Musées / Palais Galliera, musée de la Mode de Paris
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