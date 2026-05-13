Lextures Poétiques, Château de Chantilly, Chantilly

Lextures Poétiques Samedi 23 mai, 19h00 Château de Chantilly Oise

11 € sur place.

Gratuit pour les moins de 25 ans.

Inclus dans le billet Journées des Plantes de Chantilly.

Gratuit pour les Amis du Musée Condé, les détenteurs des pass annuels « Solo » et « Tribu ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Des comédiens de l’Académie des arts dramatiques de Chantilly font vibrer le château à travers des lectures de poésies de Théophile de Viau, dans plusieurs salles tout au long de la soirée. Chaque intervention, courte et rythmée, mêle interprétation sensible et interaction avec le public pour une expérience vivante et immersive. Au fil de leur déambulation libre, les visiteurs plongent dans trois univers poétiques — entre nuit, sons et paysages imaginaires.

• Durée : de 19h à 21h30.

• Lieu : hall d’honneur, galerie des batailles.

Château de Chantilly Rpt des Lions, 60500 Chantilly, France Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France 0344273180 https://chateaudechantilly.fr En donnant ses collections à l’Institut de France, le prince Henri d’Orléans (1822-1897), duc d’Aumale, faisait le souhait que celles-ci soient présentées au public. Les collections de Chantilly sont constituées de peintures, arts graphiques, mobilier, objets d’art et sculptures. Depuis Paris : Autoroutes A3 et/ou A1 sortie « Chantilly » ou D316 et D317. Depuis Lille et Bruxelles : Autoroute A1 sortie « Senlis ». Parking payant.

Des comédiens de l’Académie des arts dramatiques de Chantilly font vibrer le château à travers des lectures de poésies de Théophile de Viau, dans plusieurs salles tout au long de la soirée. Chaque et…

©CNRS-IRHT