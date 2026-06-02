Lézard • Lova and The Eight Million Dollars • Kairos Bloom SUPERSONIC Paris

LÉZARD (22h30)

(Indie disco rock – Ghent, BEL)

L’effondrement actuel de la civilisation est toutefois beaucoup plus supportable avec un groove relevé, comme s’en est rapidement aperçu le collectif belge Lézard. Sous la géométrie fonctionnelle de ce quintette bouillonne une frénétique hystérie : un Boogie Wonderland pour les excentriques, les marginaux et les âmes perdues dont on ne peut s’empêcher de faire partie.

Grâce à un son élaboré dans l’esprit de Devo, The Contortions, LCD Soundsystem et l’ancêtre belge Telex, Lézard a déjà fait tourner de nombreuses têtes avec ses frasques d’art punk à la mode disco. Le groupe affiche son intelligence pop et criarde comme un costume trois-pièces trop étroit au plus chaud de l’été.Avec l’exercice de voltige Nothing At All et le morceau Coltrane & XTC aussi sordide que charmant en guise de salves d’intro, Lézard s’est révélé être une créature qui évolue rapidement. Cette année, le groupe infiltrera de nombreux lieux de prédilection avec ses torrides performances live, tout en s’attelant à l’écriture de nouveaux titres cet automne.

https://lezardmusic.bandcamp.com/album/que-se-passe-t-il

https://youtu.be/amY6T_QOxWk?si=LcIm3bqCRftsxzsh

LOVA AND THE EIGHT MILLION DOLLARS (21h30)

(Pop experimental – Nantes, FR)

Lova and the eight million dollars est un groupe de pop expérimental mêlant des influences trip hop, psychédéliques et électroniques. Sur fond de boîte à rythme, farfisa, samples et choeurs d’insectes des paroles anglosuédoises causent de bestioles bizarres, de cafetières de renom, de protocoles industriels… Ces sujets sont abordés à travers des images et sensations froides comme une usine abandonnée remplie de métaux conducteurs ou solaires comme la rencontre avec un ver percussionniste qui vous fait visiter sa ville natale.

En live, le groupe se compose de Lova Karlsson (chant, synthé, guitare, sampleur), Vassily Mitrecey (boîte à rythme), Jonathan Poulet (basse) et Théo Vincent (guitare, synthé, chant).

Les 3 influences : Broadcast, stereolab, le trip hop des 90s https://lova8kxk.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=mieCKFttmyk

KAIROS BLOOM (20H30)

(Indie rock – Paris, FR)

Naviguant entre indie rock introspectif, post-punk habité et spoken-word fiévreux, Kairos Bloom a sorti à l’été 2025 son dernier EP « Gallica ». Il revient avec une série de singles, dont le dernier en date « Before the Knock », et déploie un nouveau genre de rock, quelque part entre The Strokes, Fontaines D.C., Radiohead et Cosmic Crooner.

Les 3 influences : The Strokes, Radiohead & Temples

https://push.fm/fl/5ojgupvu

https://www.youtube.com/@kairosbloom

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Samedi 20 Juin 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Devo, XTC & Talking Heads.

Le samedi 20 juin 2026

de 19h00 à 23h01

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T02:01:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T19:00:00+02:00_2026-06-20T23:01:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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