L’HAIR GALLO-ROMAIN « La classe, l’œuvre ! », Musée de céramique gallo-romaine, Lezoux

L’HAIR GALLO-ROMAIN « La classe, l’œuvre ! » Samedi 23 mai, 19h00 Musée de céramique gallo-romaine Puy-de-Dôme

Entrée et activités gratuites. Des activités sont accessibles sur réservation au 0473734242 ou sur https://musee-ceramique.puy-de-dome.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le projet « La classe, l’œuvre ! »

Tout au long de l’année, 24 élèves de 1re « Bac Pro Métiers de la Coiffure » du lycée Gergovie de Clermont-Ferrand ont exploré les coiffures de l’Antiquité et vous présentent le fruit de leur travail.

Guidés par Sophia et Joris, les maîtres de cérémonie, rencontrez les lycéens et passez à l’expérience !

Coup de projecteur

Plongez dans les coulisses du projet avec un film et un book retraçant l’aventure en images. Puis laissez-vous transporter dans l’univers des coiffures antiques grâce à une exposition de bustes en argile réalisés par les élèves.

Et pour prolonger l’expérience, repartez avec un petit cadeau imaginé par leurs soins !

En continu.

Tout public, sans réservation.

Ateliers

 Coiffure

Vivez une expérience immersive : les lycéens vous coiffent et vous initient à l’art capillaire romain. Admirez leur savoir-faire… et osez, vous aussi, le look antique !

Tout public, adapté aux cheveux longs uniquement, sur réservation.

 Mise en beauté

Leurs camarades de 1re « Bac Pro Esthétique Cosmétique Parfumerie » rejoignent l’événement. Une belle occasion de découvrir leur savoir-faire et de profiter d’une mise en beauté réalisée par ces futurs professionnels.

Tout public, sur réservation.

Défilés

Élèves et visiteurs volontaires défileront devant le public pour mettre en lumière ces créations capillaires !

Tout public, sans réservation.

Musée de céramique gallo-romaine 39 Rue de la République, 63190 Lezoux, France Lezoux 63190 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473734242 https://musee-ceramique.puy-de-dome.fr/le-musee.html L’accessibilité du musée départemental de la céramique de Lezoux et le parcours muséographique sont étudiés pour tous types de public. Le musée expose l’histoire de la sigillée et des potiers lézoviens et plus largement de la céramique sur le territoire de Lezoux depuis l’Antiquité jusqu’au XXe siècle, et valorise la création céramique contemporaine à travers plusieurs projets (expositions, résidences d’artiste, acquisitions…).

Le projet « La classe, l’œuvre ! »

© lycée Gergovie de Clermont-Ferrand