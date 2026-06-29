Informations pratiques

Vendôme

L’Hectare Ailleurs à Vendôme

8 Rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-11-03

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-11-03

Ailleurs est un film d’animation sans paroles réalisé en 2018 par le réalisateur letton Gints Zilbalodis, aujourd’hui césarisé et oscarisé pour son dernier film Flow.

L’Hectare Ailleurs à Vendôme. C’est l’histoire d’un voyage initiatique celui d’un jeune homme qui, après un accident d’avion, échoue sur une île inconnue et tente de retrouver le monde des hommes. Traqué par une mystérieuse créature — inquiétante, menaçante, ou peut-être protectrice — il avance, guidé par son instinct. Au spectateur de se faire sa propre interprétation. Au fil de cette traversée, se déploient des paysages oniriques d’une beauté saisissante une nature foisonnante, peuplée d’animaux, à la fois fascinante et hostile. Sur scène, les musiques originales de Camille Saglio et Matthieu Dufrene accompagnent le film en direct. Tour à tour rock, aériennes ou envoûtantes, elles prolongent l’émotion et la poésie des images, dans la lignée de leur précédent ciné-concert Crin blanc 10 .

8 Rue César de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 00 contact@lhectare.fr

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English :

*Ailleurs* is a wordless animated film directed in 2018 by Latvian director Gints Zilbalodis, who has since won a César and an Oscar for his latest film, *Flow*.

L’événement L’Hectare Ailleurs à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-06-29 par OT de Vendome Territoires Vendomois