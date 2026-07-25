Informations pratiques

Vendôme

L’Hectare Concert pour mon tout-petit à Vendôme

5 Rue du Colonel Fabien Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-11 10:30:00

fin : 2026-12-11 11:00:00

Date(s) :

2026-12-11

Concert pour mon tout-petit propose un voyage musical tout en douceur à la découverte des berceuses du monde. Porté par quatre voix, ce spectacle invite les jeunes enfants à traverser les continents et à s’éveiller à la richesse des langues et des sonorités.

L’Hectare Concert pour mon tout-petit à Vendôme. Conçu spécialement pour le très jeune public, ce moment privilégie l’écoute, la curiosité et la sensibilité. Les enfants découvrent la musique vivante dans un cadre intime et apaisant, propice à l’émerveillement et à l’attention. Le répertoire réunit des berceuses traditionnelles venues d’horizons variés Ukraine, Corée, Congo, Mali, Russie, Estonie offrant un éventail de couleurs vocales et culturelles. Chaque chanson est accompagnée d’objets sonores qui enrichissent l’expérience et stimulent l’imaginaire. À la fois doux et immersif, ce concert crée un espace de découverte sensorielle où le son, la voix et le silence dialoguent avec délicatesse. Une première rencontre avec la musique, sensible et ouverte sur le monde. En famille dès 3M 10 .

5 Rue du Colonel Fabien Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 00 contact@lhectare.fr

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English :

Concert for My Little One offers a gentle musical journey to discover lullabies from around the world. Performed by four voices, this show invites young children to travel across continents and awaken to the richness of languages and sounds.

L’événement L’Hectare Concert pour mon tout-petit à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-07-25 par OT de Vendome Territoires Vendomois