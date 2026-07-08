Informations pratiques

Vendôme

L’Hectare Gabriel Saglio à la Bougie à Vendôme

8 Rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27 21:50:00

Date(s) :

2026-11-27

Gabriel Saglio poursuit sa route, entouré de ses fidèles musiciens, et nous entraîne dans un univers vibrant entre chanson française et musiques du monde. Nourri d’influences multiples, de Jacques Brel à Bernard Lavilliers, il trace un chemin résolument personnel et moderne.

L’Hectare Gabriel Saglio à la Bougie à Vendôme. Avec ce nouveau projet, il revient à l’essentiel une musique live, sincère, sans artifices. Une volonté de proximité avec le public, comme une invitation à partager un moment hors du temps. C’est donc dans une atmosphère intimiste de café-concert que les trois musiciens, entourés d’une nuée de bougies, vous livrent des arrangements délicats, portés par la guitare folk et des choeurs entremêlés. Les voix se répondent, se croisent, laissant émerger une émotion à fleur de peau. Un moment suspendu, entre chaleur humaine, poésie et douceur, où la simplicité devient une véritable force. Tout public. 20 .

8 Rue César de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 00 contact@lhectare.fr

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English :

Gabriel Saglio continues on his journey, surrounded by his loyal musicians, and draws us into a vibrant world that blends French chanson and world music. Drawing on a wide range of influences, from Jacques Brel to Bernard Lavilliers, he forges a resolutely personal and modern path.

L’événement L’Hectare Gabriel Saglio à la Bougie à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-07-01 par OT de Vendome Territoires Vendomois