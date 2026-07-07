L’Hectare Un verre à soi à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette
dimanche 18 octobre 2026 · Thoré-la-Rochette
Informations pratiques
Thoré-la-Rochette
L’Hectare Un verre à soi à Thoré-la-Rochette
La Cave aux Caux Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18 18:00:00
fin : 2026-10-18 19:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Dégustation viticole théâtrale dans le cadre de l’opération Vignobles en Scène. Présenté comme une dégustation viticole, Un verre à soi bouscule les conventions avec élégance et drôlerie. Préparez-vous à quelques vapeurs de révoltes invisibles au cours d’un apéritif corrosif et joyeux. À la vôtre !
L’Hectare Un verre à soi à Thoré-la-Rochette. Dans une atmosphère feutrée, accompagnée par un pianiste, une œnologue vous accueille et vous guide au milieu des flaveurs. La formation à la dégustation commence. Elle parle cépages, robes, caudalies et autres arômes citronnés. Tout pourrait se dérouler comme à l’ordinaire mais le masque tombe. L’œnologue avertie se métamorphose en viticultrice de terrain, au franc-parler, sans artifice. Elle ouvre les portes de son univers un monde fait de travail acharné mais aussi de plaisirs viticoles simples, accessibles à toutes et tous. Elle questionne le langage des initiés, ses codes et son imaginaire souvent très masculin, et ce qu’il cache. Tout public dès 12 ans. 20 .
La Cave aux Caux Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 00 contact@lhectare.fr
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English :
A theatrical wine tasting as part of the Vignobles en Scène event. Presented as a wine tasting, “Un verre à soi” subverts conventions with elegance and wit. Get ready for a few whiffs of invisible rebellion during a sharp-tongued and joyful aperitif. Cheers!
L’événement L’Hectare Un verre à soi à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette a été mis à jour le 2026-06-29 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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