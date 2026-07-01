L’Hectare XDDL Tu la voyais grande et c’est une toute petite vie à Vendôme Vendôme
jeudi 12 novembre 2026 · Vendôme
Informations pratiques
Vendôme
L’Hectare XDDL Tu la voyais grande et c’est une toute petite vie à Vendôme
8 Rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-12
fin : 2026-11-12
Date(s) :
2026-11-12
XDDL explore la fascination pour le fait divers à travers l’affaire non résolue de Xavier Dupont de Ligonnès. Le spectacle entremêle théâtre documentaire, polar mental, formes radiophoniques et tragédie moderne.
L’Hectare XDDL Tu la voyais grande et c’est une toute petite vie à Vendôme. Cinq journalistes spécialisés dans le podcast d’investigation se retrouvent dans une bastide du sud de la France, missionnés pour enregistrer l’ultime épisode d’une série consacrée à cette enquête. Ce quatrième volet, très attendu, promet des révélations… mais il ne reste que deux jours, et ils n’ont rien.
Peu à peu, la tension monte, les pistes s’épuisent, les fantasmes surgissent, les projections prennent le pas sur l’analyse, jusqu’à ce qu’un voisin attire leur attention. Serait-ce lui ? Et si la vérité était là, juste à côté ? Tout public, dès 13ans. 20 .
8 Rue César de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 00 contact@lhectare.fr
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English :
XDDL explores the fascination with true crime through the unsolved case of Xavier Dupont de Ligonnès. The show blends documentary theater, psychological thriller, radio-style storytelling, and modern tragedy.
L’événement L’Hectare XDDL Tu la voyais grande et c’est une toute petite vie à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-07-01 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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