L’héritage de Simone de Beauvoir Entretien, lecture et projection La Maison de Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

L’héritage de Simone de Beauvoir Entretien, lecture et projection

La Maison de Colette 10 Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03

L’héritage de Simone de Beauvoir

Entretien, lecture et projection

Samedi 3 octobre de 15h à 17h.

A l’occasion du 40e anniversaire de la mort de Simone de Beauvoir, la Maison de Colette rend hommage à cette figure cardinale du mouvement féministe, inspiratrice des grands combats pour l’égalité et l’émancipation.

Grand entretien avec Claudine Monteil

Pour évoquer l’héritage de Simone de Beauvoir et interroger l’actualité de sa réflexion dans les débats qui agitent nos sociétés contemporaines, nous accueillons une de ses amies, figure historique du mouvement féministe, diplomate et écrivaine Claudine Monteil, autrice, entre autres, de Marie Curie et ses filles et de Mes dimanches chez Simone de Beauvoir.

Simone de Beauvoir, deux ou trois choses qu’elle nous dit , de et par Marie-Armelle Deguy

A travers une sélection d’extraits d’oeuvres et d’interviews, la comédienne Marie-Armelle Deguy, accompagnée par le percussionniste et compositeur Jean-Christophe Feldhandler, revient sur les vingt premières années de Simone de Beauvoir et retrace le parcours pas si rangé d’une brillante jeune fille qui deviendra l’une des figures fondatrices du féminisme. .

La Maison de Colette 10 Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 44 05 contact@maisondecolette.fr

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English : L’héritage de Simone de Beauvoir Entretien, lecture et projection

L’événement L’héritage de Simone de Beauvoir Entretien, lecture et projection Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)