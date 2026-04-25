L’héritage de Simone de Beauvoir Entretien, lecture et projection La Maison de Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye
L’héritage de Simone de Beauvoir Entretien, lecture et projection La Maison de Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye samedi 3 octobre 2026.
Saint-Sauveur-en-Puisaye
L’héritage de Simone de Beauvoir Entretien, lecture et projection
La Maison de Colette 10 Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
L’héritage de Simone de Beauvoir
Entretien, lecture et projection
Samedi 3 octobre de 15h à 17h.
A l’occasion du 40e anniversaire de la mort de Simone de Beauvoir, la Maison de Colette rend hommage à cette figure cardinale du mouvement féministe, inspiratrice des grands combats pour l’égalité et l’émancipation.
Grand entretien avec Claudine Monteil
Pour évoquer l’héritage de Simone de Beauvoir et interroger l’actualité de sa réflexion dans les débats qui agitent nos sociétés contemporaines, nous accueillons une de ses amies, figure historique du mouvement féministe, diplomate et écrivaine Claudine Monteil, autrice, entre autres, de Marie Curie et ses filles et de Mes dimanches chez Simone de Beauvoir.
Simone de Beauvoir, deux ou trois choses qu’elle nous dit , de et par Marie-Armelle Deguy
A travers une sélection d’extraits d’oeuvres et d’interviews, la comédienne Marie-Armelle Deguy, accompagnée par le percussionniste et compositeur Jean-Christophe Feldhandler, revient sur les vingt premières années de Simone de Beauvoir et retrace le parcours pas si rangé d’une brillante jeune fille qui deviendra l’une des figures fondatrices du féminisme. .
La Maison de Colette 10 Rue Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 44 05 contact@maisondecolette.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’héritage de Simone de Beauvoir Entretien, lecture et projection
L’événement L’héritage de Simone de Beauvoir Entretien, lecture et projection Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne)
- Petits et grands étangs de Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne 1 mai 2026
- Sentier Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne 1 mai 2026
- Ouferture De La Faison D’Été Foirée Deguivée Le Fercle Dj Fet Deglingo Café La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye 2 mai 2026
- Yonne Sport Séniors Gymnase Saint-Sauveur-en-Puisaye 7 mai 2026
- Cléo Sénia chante Colette Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye 27 juin 2026