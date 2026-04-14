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L’Heure de la libération a sonné, L’Ecran, Saint-Denis

L’Heure de la libération a sonné, L’Ecran, Saint-Denis

L’Heure de la libération a sonné, L’Ecran, Saint-Denis lundi 4 mai 2026.

Lieu : L'Ecran

Adresse : 14 passage de l'Aqueduc, Saint-Denis

Ville : 93200 Saint-Denis

Département : Seine-Saint-Denis

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

L’Heure de la libération a sonné Lundi 4 mai, 20h30 L’Ecran Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T20:30:00+02:00 – 2026-05-04T21:34:00+02:00
Fin : 2026-05-04T20:30:00+02:00 – 2026-05-04T21:34:00+02:00

L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=9KDVW »}]
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