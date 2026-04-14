L’Heure de la libération a sonné, L’Ecran, Saint-Denis
L’Heure de la libération a sonné, L’Ecran, Saint-Denis lundi 4 mai 2026.
L’Heure de la libération a sonné Lundi 4 mai, 20h30 L’Ecran Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T20:30:00+02:00 – 2026-05-04T21:34:00+02:00
Fin : 2026-05-04T20:30:00+02:00 – 2026-05-04T21:34:00+02:00
L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=9KDVW »}]
Lundi’spensable – En 1965 dans la région du Dhofar, une guérilla hors du commun s’organise contre le fils de Saïd ibn Taimour, le Sultan d’Oman, qui vient d’être remplacé par un coup d’état organis… L’Ecran L’Heure de la libération a sonné
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