L’Heure de la libération a sonné, L’Ecran, Saint-Denis

L’Heure de la libération a sonné Lundi 4 mai, 20h30 L’Ecran Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T20:30:00+02:00 – 2026-05-04T21:34:00+02:00

Fin : 2026-05-04T20:30:00+02:00 – 2026-05-04T21:34:00+02:00

L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=9KDVW »}]

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