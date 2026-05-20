L’Heure des formes folles – Cinéma d’animation Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix Dimanche 24 mai, 15h00 Entrée libre

Le BAR et équipe Monac1 proposent dimanche 24 mai à partir de 15h00 aux amateurs de films d’animation en contrepoint à l’exposition en cours, une programmation tout en plasticité sonore et visuelle.

**Dans le cadre du dimanche de la 30e édition de la Nuit des arts, Equipe Monac1 propose un après midi de films d’animations courts où musiques et formes composent des ballets plastiques fascinants.**

**Les réalisateurs et réalisatrices — Norman McLaren, Evelyn Lambart, Marv Newland, René Jodoin, Gayle Thomas, Walter Ruttmann et Stéphane Trois carrés — jouent des formes et des sons dans des jeux de réponses où la géométrie danse avec la musique, et où chaque trait, chaque forme, chaque motif, chaque couleur devient un élément d’une mélodie optique à écouter des yeux…**

**Au programme :**

**« Lignes verticales » ; « Lignes horizontales »** de Norman McLaren & Evelyn Lambart

**« Synchromie »** de Norman McLaren

**« Notes sur un triangle »** de René Jodoin

**« Mosaïque »** de Norman McLaren & Evelyn Lambart

**« Ronde carrée »** de René Jodoin

**« Courte pointe »** de Gayle Thomas

**« CMYK »** de Marv Newland

**« Question de forme »** de René Jodoin

**« A Colour Box »** de Len Lye

**« Opus IV »** de Walter Ruttmann

**« Maximal 012 011 »** de Stéphane Trois Carrés

[Programme Nuit des Arts](https://www.calameo.com/read/000053137e4ce60c68d43)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-24T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-24T19:00:00.000+02:00

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Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie 112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord



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