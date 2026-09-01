L’heure des histoires Bibliothèque Amélie Paris

Informations pratiques

Deux samedi par mois pour les plus grands (3 ans et +) les 12, 19 septembre (spécial Japon), 3 et 17 octobre,14 et 28 novembre, 5 décembreà 10h30

Un mercredi par mois pour les tout-petits (0-3 ans) les23 septembre, 14 octobre, 18 novembre et 16 décembre à 10h30

Retrouvons-nous pour des lectures à voix haute d’albums, de contes, de kamishibaïs, ponctuées de comptines ou de jeux de doigts.

Du samedi 12 septembre 2026 au mercredi 16 décembre 2026 :

mercredi, samedi

de 10h30 à 10h30

gratuit

Entrée libre

Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T13:30:00+02:00

fin : 2026-12-16T11:30:00+01:00

Date(s) : 2026-09-12T10:30:00+02:00_2026-09-12T10:30:00+02:00;2026-09-16T10:30:00+02:00_2026-09-16T10:30:00+02:00;2026-09-19T10:30:00+02:00_2026-09-19T10:30:00+02:00;2026-09-23T10:30:00+02:00_2026-09-23T10:30:00+02:00;2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T10:30:00+02:00;2026-09-30T10:30:00+02:00_2026-09-30T10:30:00+02:00;2026-10-03T10:30:00+02:00_2026-10-03T10:30:00+02:00;2026-10-07T10:30:00+02:00_2026-10-07T10:30:00+02:00;2026-10-10T10:30:00+02:00_2026-10-10T10:30:00+02:00;2026-10-14T10:30:00+02:00_2026-10-14T10:30:00+02:00;2026-10-17T10:30:00+02:00_2026-10-17T10:30:00+02:00;2026-10-21T10:30:00+02:00_2026-10-21T10:30:00+02:00;2026-10-24T10:30:00+02:00_2026-10-24T10:30:00+02:00;2026-10-28T10:30:00+02:00_2026-10-28T10:30:00+02:00;2026-10-31T10:30:00+02:00_2026-10-31T10:30:00+02:00;2026-11-04T10:30:00+02:00_2026-11-04T10:30:00+02:00;2026-11-07T10:30:00+02:00_2026-11-07T10:30:00+02:00;2026-11-11T10:30:00+02:00_2026-11-11T10:30:00+02:00;2026-11-14T10:30:00+02:00_2026-11-14T10:30:00+02:00;2026-11-18T10:30:00+02:00_2026-11-18T10:30:00+02:00;2026-11-21T10:30:00+02:00_2026-11-21T10:30:00+02:00;2026-11-25T10:30:00+02:00_2026-11-25T10:30:00+02:00;2026-11-28T10:30:00+02:00_2026-11-28T10:30:00+02:00;2026-12-02T10:30:00+02:00_2026-12-02T10:30:00+02:00;2026-12-05T10:30:00+02:00_2026-12-05T10:30:00+02:00;2026-12-09T10:30:00+02:00_2026-12-09T10:30:00+02:00;2026-12-12T10:30:00+02:00_2026-12-12T10:30:00+02:00;2026-12-16T10:30:00+02:00_2026-12-16T10:30:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr



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