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L’heure des histoires Bibliothèque Amélie Paris

samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque Amélie · Paris

L’heure des histoires Bibliothèque Amélie Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Amélie
Adresse
164 rue de Grenelle
Ville
75007 Paris
Département
Paris
Tarif
<p><b>Entrée libre</b> </p>

Deux samedi par mois pour les plus grands (3 ans et +) les 12, 19 septembre (spécial Japon), 3 et 17 octobre,14 et 28 novembre, 5 décembreà 10h30

Un mercredi par mois pour les tout-petits (0-3 ans) les23 septembre, 14 octobre, 18 novembre et 16 décembre à 10h30

Retrouvons-nous pour des lectures à voix haute d’albums, de contes, de kamishibaïs, ponctuées de comptines ou de jeux de doigts.
Du samedi 12 septembre 2026 au mercredi 16 décembre 2026 :
mercredi, samedi
de 10h30 à 10h30
gratuit

Entrée libre 

Public tout-petits et enfants. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T13:30:00+02:00
fin : 2026-12-16T11:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-12T10:30:00+02:00_2026-09-12T10:30:00+02:00;2026-09-16T10:30:00+02:00_2026-09-16T10:30:00+02:00;2026-09-19T10:30:00+02:00_2026-09-19T10:30:00+02:00;2026-09-23T10:30:00+02:00_2026-09-23T10:30:00+02:00;2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T10:30:00+02:00;2026-09-30T10:30:00+02:00_2026-09-30T10:30:00+02:00;2026-10-03T10:30:00+02:00_2026-10-03T10:30:00+02:00;2026-10-07T10:30:00+02:00_2026-10-07T10:30:00+02:00;2026-10-10T10:30:00+02:00_2026-10-10T10:30:00+02:00;2026-10-14T10:30:00+02:00_2026-10-14T10:30:00+02:00;2026-10-17T10:30:00+02:00_2026-10-17T10:30:00+02:00;2026-10-21T10:30:00+02:00_2026-10-21T10:30:00+02:00;2026-10-24T10:30:00+02:00_2026-10-24T10:30:00+02:00;2026-10-28T10:30:00+02:00_2026-10-28T10:30:00+02:00;2026-10-31T10:30:00+02:00_2026-10-31T10:30:00+02:00;2026-11-04T10:30:00+02:00_2026-11-04T10:30:00+02:00;2026-11-07T10:30:00+02:00_2026-11-07T10:30:00+02:00;2026-11-11T10:30:00+02:00_2026-11-11T10:30:00+02:00;2026-11-14T10:30:00+02:00_2026-11-14T10:30:00+02:00;2026-11-18T10:30:00+02:00_2026-11-18T10:30:00+02:00;2026-11-21T10:30:00+02:00_2026-11-21T10:30:00+02:00;2026-11-25T10:30:00+02:00_2026-11-25T10:30:00+02:00;2026-11-28T10:30:00+02:00_2026-11-28T10:30:00+02:00;2026-12-02T10:30:00+02:00_2026-12-02T10:30:00+02:00;2026-12-05T10:30:00+02:00_2026-12-05T10:30:00+02:00;2026-12-09T10:30:00+02:00_2026-12-09T10:30:00+02:00;2026-12-12T10:30:00+02:00_2026-12-12T10:30:00+02:00;2026-12-16T10:30:00+02:00_2026-12-16T10:30:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle  75007 Paris
+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr


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