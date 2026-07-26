L’HEURE D’ORGUE 2026 Béziers
dimanche 26 juillet 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
L’HEURE D’ORGUE 2026
place des Albigeois Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-23 2026-08-30
Chaque dimanche, laissez-vous porter par les sonorités majestueuses de l’orgue dans le cadre exceptionnel de la Cathédrale Saint-Nazaire.
Tout au long de l’été, l’association des Amis de l’orgue de la Cathédrale Saint-Nazaire vous accueille pour L’Heure d’Orgue. Une série de concerts mettant à l’honneur la richesse de son orgue exceptionnel.
Chaque dimanche à 19 h, des organistes de renom proposent un programme varié faisant dialoguer les grandes pages du répertoire avec l’acoustique remarquable de l’édifice.
Un rendez-vous musical incontournable, où patrimoine, virtuosité et émotion se rencontrent dans un cadre d’exception.
Dimanche 26 juillet Jean Dekyndt
Dimanche 2 août Frédéric Deschamps
Dimanche 9 août Élodie Marchal
Dimanche 23 août Adam Bernadac
Dimanche 30 août Christopher Hansworth .
place des Albigeois Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36
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English : L’HEURE D’ORGUE 2026
Every Sunday, let yourself be carried away by the majestic sounds of the organ in the exceptional setting of Saint-Nazaire Cathedral.
L’événement L’HEURE D’ORGUE 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34
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