Informations pratiques

Béziers

L’HEURE D’ORGUE 2026

place des Albigeois Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-23 2026-08-30

Chaque dimanche, laissez-vous porter par les sonorités majestueuses de l’orgue dans le cadre exceptionnel de la Cathédrale Saint-Nazaire.

Tout au long de l’été, l’association des Amis de l’orgue de la Cathédrale Saint-Nazaire vous accueille pour L’Heure d’Orgue. Une série de concerts mettant à l’honneur la richesse de son orgue exceptionnel.

Chaque dimanche à 19 h, des organistes de renom proposent un programme varié faisant dialoguer les grandes pages du répertoire avec l’acoustique remarquable de l’édifice.

Un rendez-vous musical incontournable, où patrimoine, virtuosité et émotion se rencontrent dans un cadre d’exception.

Dimanche 26 juillet Jean Dekyndt

Dimanche 2 août Frédéric Deschamps

Dimanche 9 août Élodie Marchal

Dimanche 23 août Adam Bernadac

Dimanche 30 août Christopher Hansworth .

place des Albigeois Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36

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English : L’HEURE D’ORGUE 2026

Every Sunday, let yourself be carried away by the majestic sounds of the organ in the exceptional setting of Saint-Nazaire Cathedral.

L’événement L’HEURE D’ORGUE 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34