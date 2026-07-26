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AGENDA · Béziers

L’HEURE D’ORGUE 2026 Béziers

dimanche 26 juillet 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Adresse
place des Albigeois
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

L’HEURE D’ORGUE 2026

place des Albigeois Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-23 2026-08-30

Chaque dimanche, laissez-vous porter par les sonorités majestueuses de l’orgue dans le cadre exceptionnel de la Cathédrale Saint-Nazaire.
Tout au long de l’été, l’association des Amis de l’orgue de la Cathédrale Saint-Nazaire vous accueille pour L’Heure d’Orgue. Une série de concerts mettant à l’honneur la richesse de son orgue exceptionnel.
Chaque dimanche à 19 h, des organistes de renom proposent un programme varié faisant dialoguer les grandes pages du répertoire avec l’acoustique remarquable de l’édifice.
Un rendez-vous musical incontournable, où patrimoine, virtuosité et émotion se rencontrent dans un cadre d’exception.

Dimanche 26 juillet Jean Dekyndt
Dimanche 2 août Frédéric Deschamps
Dimanche 9 août Élodie Marchal
Dimanche 23 août Adam Bernadac
Dimanche 30 août Christopher Hansworth   .

place des Albigeois Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 

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English : L’HEURE D’ORGUE 2026

Every Sunday, let yourself be carried away by the majestic sounds of the organ in the exceptional setting of Saint-Nazaire Cathedral.

L’événement L’HEURE D’ORGUE 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34

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