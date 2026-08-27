L’Heure du conte 4-6 ans LSF/FR Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris

Informations pratiques

Profitez avec vos petits des contes, des histoires, des albums et des comptines lus, chantés et signés en Langues des Signes Française et en français par les bibliothécaires. Un moment de partage convivial en famille !

Pour les enfants de 4 à 6 ans

Entrée libre

Attention, cette séance aura lieu chez nos voisins, à la bibliothèque Arthur Rimbaud, 2 place Baudoyer , Paris 4e.

La médiathèque de la Canopée vous invite à plonger dans les contes et histoires racontées par les bibliothécaires.

Le samedi 26 septembre 2026

de 11h00 à 11h45

gratuit Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T14:45:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T11:45:00+02:00

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris

http://equipement.paris.fr/mediatheque-de-la-canopee-la-fontaine-16634 +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee https://twitter.com/bibcanopee



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