L’Heure du conte 4-6 ans LSF/FR Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris
samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Arthur Rimbaud · Paris
Informations pratiques
Profitez avec vos petits des contes, des histoires, des albums et des comptines lus, chantés et signés en Langues des Signes Française et en français par les bibliothécaires. Un moment de partage convivial en famille !
Pour les enfants de 4 à 6 ans
Entrée libre
Attention, cette séance aura lieu chez nos voisins, à la bibliothèque Arthur Rimbaud, 2 place Baudoyer , Paris 4e.
La médiathèque de la Canopée vous invite à plonger dans les contes et histoires racontées par les bibliothécaires.
Le samedi 26 septembre 2026
de 11h00 à 11h45
gratuit Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T14:45:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T11:45:00+02:00
Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer 75004 Paris
http://equipement.paris.fr/mediatheque-de-la-canopee-la-fontaine-16634 +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee https://twitter.com/bibcanopee
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