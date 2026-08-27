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L’Heure du conte 4-6 ans LSF/FR Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris

samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Arthur Rimbaud · Paris

L’Heure du conte 4-6 ans LSF/FR Bibliothèque Arthur Rimbaud Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Arthur Rimbaud
Adresse
2 place Baudoyer
Ville
75004 Paris
Département
Paris

Profitez avec vos petits des contes, des histoires, des albums et des comptines lus, chantés et signés en Langues des Signes Française et en français par les bibliothécaires. Un moment de partage convivial en famille !

Pour les enfants de 4 à 6 ans

Entrée libre

Attention, cette séance aura lieu chez nos voisins, à la bibliothèque Arthur Rimbaud, 2 place Baudoyer , Paris 4e.

La médiathèque de la Canopée vous invite à plonger dans les contes et histoires racontées par les bibliothécaires.
Le samedi 26 septembre 2026
de 11h00 à 11h45
gratuit Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T14:45:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T11:45:00+02:00

Bibliothèque Arthur Rimbaud 2 place Baudoyer  75004 Paris
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