L’heure du conte Glisse, glisse, voilà la neige ! Médiathèque La Passerelle Ornans

L’heure du conte Glisse, glisse, voilà la neige !

Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2026-02-04 16:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-04 2026-02-07

Venez découvrir des histoires surprenantes, émouvantes, amusantes, sélectionnées avec soin par vos bibliothécaires. Pour ce mois de février, le thème des contes est Glisse, glisse, voilà la neige .

Deux séances vous sont proposées

> le mercredi 4 février à 16h

> le samedi 7 février à 16h

Gratuit sur inscription

mediatheque@ornans.fr ou 03 81 62 40 38 .

Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 38 mediatheque@ornans.fr

