L’heure du conte Glisse, glisse, voilà la neige ! Médiathèque La Passerelle Ornans
L’heure du conte Glisse, glisse, voilà la neige ! Médiathèque La Passerelle Ornans mercredi 4 février 2026.
L’heure du conte Glisse, glisse, voilà la neige !
Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 16:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-04 2026-02-07
Venez découvrir des histoires surprenantes, émouvantes, amusantes, sélectionnées avec soin par vos bibliothécaires. Pour ce mois de février, le thème des contes est Glisse, glisse, voilà la neige .
Deux séances vous sont proposées
> le mercredi 4 février à 16h
> le samedi 7 février à 16h
Médiathèque La Passerelle
Gratuit sur inscription
mediatheque@ornans.fr ou 03 81 62 40 38 .
Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 38 mediatheque@ornans.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’heure du conte Glisse, glisse, voilà la neige !
L’événement L’heure du conte Glisse, glisse, voilà la neige ! Ornans a été mis à jour le 2026-01-28 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON