L’heure du conte, Kléber Éphémère, Strasbourg

Informations pratiques

L’heure du conte Samedi 26 septembre, 11h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Venez écouter les libraires lire des albums à voix haute pour les enfants de 3 à 6 ans. Rendez-vous au rayon jeunesse, au deuxième étage de la librairie Kléber Éphémère.

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-lheure-du-conte-1996215847336 »}]

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus Venez écouter les libraires lire des albums à voix haute pour les enfants de 3 à 6 ans. Rendez-vous au rayon …