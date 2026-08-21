L’heure du conte, Kléber Éphémère, Strasbourg
samedi 26 septembre 2026 · Kléber Éphémère · Strasbourg
Informations pratiques
L’heure du conte Samedi 26 septembre, 11h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:15:00+02:00
Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus
Venez écouter les libraires lire des albums à voix haute pour les enfants de 3 à 6 ans. Rendez-vous au rayon jeunesse, au deuxième étage de la librairie Kléber Éphémère.
Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-lheure-du-conte-1996215847336 »}]
Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus Venez écouter les libraires lire des albums à voix haute pour les enfants de 3 à 6 ans. Rendez-vous au rayon …
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