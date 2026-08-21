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L’heure du conte, Kléber Éphémère, Strasbourg

samedi 26 septembre 2026 · Kléber Éphémère · Strasbourg

L’heure du conte, Kléber Éphémère, Strasbourg

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Kléber Éphémère
Adresse
30 rue du 22 Novembre,Strasbourg
Ville
67000 Strasbourg
Département
Collectivité européenne d'Alsace

L’heure du conte Samedi 26 septembre, 11h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-26T11:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus 

Venez écouter les libraires lire des albums à voix haute pour les enfants de 3 à 6 ans. Rendez-vous au rayon jeunesse, au deuxième étage de la librairie Kléber Éphémère.

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-lheure-du-conte-1996215847336 »}]
Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus Venez écouter les libraires lire des albums à voix haute pour les enfants de 3 à 6 ans. Rendez-vous au rayon …

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