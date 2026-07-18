Informations pratiques

Chartres

L’Heure du Conte Mini melo d’histoires

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-16 10:30:00

fin : 2026-09-16 11:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Les bilbiothécaires racontent des histoires pour les tout-petits. Un joli moment à partager en famille.

Entrée libre. De 0 à 3 ans. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Librarians read stories to the little ones. A lovely moment to share as a family.

L’événement L’Heure du Conte Mini melo d’histoires Chartres a été mis à jour le 2026-07-30 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES