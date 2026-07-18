UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chartres

L’Heure du Conte Mini melo d’histoires Chartres

mercredi 16 septembre 2026 · Chartres

L’Heure du Conte Mini melo d’histoires Chartres

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
1 Boulevard Maurice Viollette
Ville
28000 Chartres
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Chartres

L’Heure du Conte Mini melo d’histoires

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16 10:30:00
fin : 2026-09-16 11:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Les bilbiothécaires racontent des histoires pour les tout-petits. Un joli moment à partager en famille.
Entrée libre. De 0 à 3 ans.   .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Librarians read stories to the little ones. A lovely moment to share as a family.

L’événement L’Heure du Conte Mini melo d’histoires Chartres a été mis à jour le 2026-07-30 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)