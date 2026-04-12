L’heure du conte pour les bébés de 9 à 24 mois Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris
L’heure du conte pour les bébés de 9 à 24 mois Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris mercredi 6 mai 2026.
L’heure du conte pour les bébés a lieu une fois par mois, le mercredi et le samedi à 10h30. Vérifiez bien les dates car les inscriptions, obligatoires , sont ouvertes un mois avant et les places sont limitées.
Nous n’accueillons pas de groupes pour ces séances.
Des livres, des chansons, des comptines, des jeux de doigts… des tapis, des peluches, les bras rassurants et enveloppants d’un adulte… et bébé est prêt pour l’heure du conte !
Le samedi 06 juin 2026
de 10h30 à 11h00
Le mercredi 03 juin 2026
de 10h30 à 11h00
Le samedi 09 mai 2026
de 10h30 à 11h00
Le mercredi 06 mai 2026
de 10h30 à 11h00
gratuit Public tout-petits. A partir de -1 ans. Jusqu’à 2 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-06T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-06T10:30:00+02:00_2026-05-06T11:00:00+02:00;2026-05-09T10:30:00+02:00_2026-05-09T11:00:00+02:00;2026-06-03T10:30:00+02:00_2026-06-03T11:00:00+02:00;2026-06-06T10:30:00+02:00_2026-06-06T11:00:00+02:00
Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris
+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr
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