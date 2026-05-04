Histoires ? Raconte ! Histoires tunisiennes qui donnent le sourire Théâtre Mandapa Paris
Histoires ? Raconte ! Histoires tunisiennes qui donnent le sourire Théâtre Mandapa Paris mercredi 6 mai 2026.
Histoires ? Raconte ! Histoires tunisiennes qui donnent le sourire Théâtre Mandapa Paris Mercredi 6 mai, 14h00 tarif unique 10 euros
De l’autre côté de la Méditerranée, quatre animaux décident de fuir le monde des hommes. Ils y sont trop maltraités. Ces nouveaux amis s’enfoncent dans la montagne, en bordure de désert…
De l’autre côté de la Méditerranée, quatre animaux décident de fuir le monde des hommes. Ils y sont trop maltraités. Ces nouveaux amis s’enfoncent dans la montagne, en bordure de désert.
Mais les lions y rôdent…
Comment vont-ils survivre ?
En se serrant les coudes sans jamais désespérer.
Contes de résistance pour temps troubles, à mettre entre toutes les oreilles.
Sylvain Gagnier raconte pour tous les publics, faisant danser la parole avec l’imaginaire, surgir le merveilleux. Il puise dans les contes traditionnels du monde entier pour tracer son chemin, provoque les rencontres, et cultive l’imprévu. Des contes en musique pour des oreilles d’aujourd’hui.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-06T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-06T15:00:00.000+02:00
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https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/histoires-raconte-histoires-tunisiennes-qui-donnent-le-sourire 0145899900 lemandapa@gmail.com
Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013
lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00
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