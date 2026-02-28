Forum de l’Alternance QJ – Quartier Jeunes Paris

Tu recherches un contrat de professionnalisation ou en apprentissage ?

On te donne rendez-vous à une journée spéciale alternance,

le 6 mai 2026. Viens rencontrer les employeurs et passer des entretiens

sur place, découvrir les parcours de formation et les métiers !

N’oublie pas de ramener ton CV en plusieurs exemplaires… et ta bonne

humeur !

Des entreprises et recruteurs seront

présents avec des offres de contrats en alternance. Tu pourras même

passer quelques entretiens courts sur place, déposer ton CV et échanger

avec eux.

Des écoles et universités présenteront leurs diplômes et parcours en alternance et t’informer sur le rythme, les prérequis et les débouchés.

Des structures d’accompagnement

à l’emploi et à l’orientation t’aideront à choisir la formation adaptée

à ton projet, et peuvent t’orienter vers les secteurs qui recrutent et

t’informer sur la rémunération, les aides financières et tes droits en

tant qu’alternant ou apprenti.

Viens à la rencontre des recruteurs et trouve ta future alternance en une journée !

Le mercredi 06 mai 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-06T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T10:00:00+02:00_2026-05-06T18:00:00+02:00

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris

https://www.cidj.com/agendas/forum-alternance +33188404180 https://www.facebook.com/CIDJParis/ https://www.facebook.com/CIDJParis/



Afficher la carte du lieu QJ – Quartier Jeunes et trouvez le meilleur itinéraire

