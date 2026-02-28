Forum de l’Alternance QJ – Quartier Jeunes Paris
Forum de l’Alternance QJ – Quartier Jeunes Paris mercredi 6 mai 2026.
Tu recherches un contrat de professionnalisation ou en apprentissage ?
On te donne rendez-vous à une journée spéciale alternance,
le 6 mai 2026. Viens rencontrer les employeurs et passer des entretiens
sur place, découvrir les parcours de formation et les métiers !
N’oublie pas de ramener ton CV en plusieurs exemplaires… et ta bonne
humeur !
Des entreprises et recruteurs seront
présents avec des offres de contrats en alternance. Tu pourras même
passer quelques entretiens courts sur place, déposer ton CV et échanger
avec eux.
Des écoles et universités présenteront leurs diplômes et parcours en alternance et t’informer sur le rythme, les prérequis et les débouchés.
Des structures d’accompagnement
à l’emploi et à l’orientation t’aideront à choisir la formation adaptée
à ton projet, et peuvent t’orienter vers les secteurs qui recrutent et
t’informer sur la rémunération, les aides financières et tes droits en
tant qu’alternant ou apprenti.
Viens à la rencontre des recruteurs et trouve ta future alternance en une journée !
Le mercredi 06 mai 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes.
QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris
https://www.cidj.com/agendas/forum-alternance +33188404180 https://www.facebook.com/CIDJParis/ https://www.facebook.com/CIDJParis/
Afficher la carte du lieu QJ – Quartier Jeunes et trouvez le meilleur itinéraire