L’heure du conte pour les petits Médiathèque Royan
mercredi 29 juillet 2026 · Médiathèque · Royan
Informations pratiques
Royan
L’heure du conte pour les petits
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-26
La médiathèque invite les jeunes enfants à découvrir les livres et la lecture à travers la voix et les sélections de nos bibliothécaires, pour un moment suspendu qui leur fera vivre aventures et émotions tout en convoquant leur imaginaire…
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Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr
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English :
The multimedia library invites young children to discover books and reading through the voices and selections of our librarians, for a suspended moment that will let them experience adventures and emotions while summoning their imagination?
L’événement L’heure du conte pour les petits Royan a été mis à jour le 2026-06-30 par Mairie de Royan
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