L’heure du conte pour les petits Médiathèque Royan

Informations pratiques

Royan

L’heure du conte pour les petits

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-26

La médiathèque invite les jeunes enfants à découvrir les livres et la lecture à travers la voix et les sélections de nos bibliothécaires, pour un moment suspendu qui leur fera vivre aventures et émotions tout en convoquant leur imaginaire…

.

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The multimedia library invites young children to discover books and reading through the voices and selections of our librarians, for a suspended moment that will let them experience adventures and emotions while summoning their imagination?

L’événement L’heure du conte pour les petits Royan a été mis à jour le 2026-06-30 par Mairie de Royan