L’Heure du Conte TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

L’Heure du Conte

TOUROUVRE 15 rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 15:00:00

fin : 2026-05-13 15:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Les Médiathèques des hauts du Perche vous proposent un atelier Heure du conte.

À l’occasion de l’exposition consacrée au Manga, le réseau des médiathèques des Hauts du Perche vous invite à une heure du conte sur le Japon ! Petits et grands embarqueront pour un voyage au cœur de ce pays, entre histoires et découvertes pour prolonger autrement l’univers de l’exposition. .

TOUROUVRE 15 rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr

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English : L’Heure du Conte

L’événement L’Heure du Conte Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Touisme des Hauts du Perche