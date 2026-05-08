L’Heure du Conte TOUROUVRE Tourouvre au Perche
L’Heure du Conte TOUROUVRE Tourouvre au Perche mercredi 13 mai 2026.
Tourouvre au Perche
L’Heure du Conte
TOUROUVRE 15 rue du Québec Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 15:00:00
fin : 2026-05-13 15:30:00
Date(s) :
2026-05-13
Les Médiathèques des hauts du Perche vous proposent un atelier Heure du conte.
À l’occasion de l’exposition consacrée au Manga, le réseau des médiathèques des Hauts du Perche vous invite à une heure du conte sur le Japon ! Petits et grands embarqueront pour un voyage au cœur de ce pays, entre histoires et découvertes pour prolonger autrement l’univers de l’exposition. .
TOUROUVRE 15 rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr
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English : L’Heure du Conte
L’événement L’Heure du Conte Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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