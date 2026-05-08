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L’Heure du Conte TOUROUVRE Tourouvre au Perche

L’Heure du Conte TOUROUVRE Tourouvre au Perche mercredi 13 mai 2026.

Lieu : TOUROUVRE

Adresse : 15 rue du Québec

Ville : 61190 Tourouvre au Perche

Département : Orne

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Tourouvre au Perche

L’Heure du Conte

TOUROUVRE 15 rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 15:00:00
fin : 2026-05-13 15:30:00

Date(s) :
2026-05-13

Les Médiathèques des hauts du Perche vous proposent un atelier Heure du conte.
À l’occasion de l’exposition consacrée au Manga, le réseau des médiathèques des Hauts du Perche vous invite à une heure du conte sur le Japon ! Petits et grands embarqueront pour un voyage au cœur de ce pays, entre histoires et découvertes pour prolonger autrement l’univers de l’exposition.   .

TOUROUVRE 15 rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54  media@cdchautsperche.fr

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English : L’Heure du Conte

L’événement L’Heure du Conte Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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