L’heure du Conte Villeneuve-d’Ascq
samedi 1 août 2026 · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Villeneuve-d’Ascq
L’heure du Conte
1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 16:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Après un moment d’évasion au cœur de contes fascinants, laissez libre cours à votre imagination en participant à un atelier de pratique artistique en famille proposé par le LaM et la Médiathèque Till L’Espiègle.
Après un moment d’évasion au cœur de contes fascinants, laissez libre cours à votre imagination en participant à un atelier de pratique artistique en famille proposé par le LaM et la Médiathèque Till L’Espiègle. .
1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 68 68
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English :
After a moment of escape into the world of fascinating fairy tales, let your imagination run wild by participating in a family art workshop offered by the LaM and the Till L’Espiègle Media Center.
L’événement L’heure du Conte Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-07-25 par Hauts-de-France Tourisme
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