Informations pratiques

Villeneuve-d’Ascq

L’heure du Conte

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 16:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Après un moment d’évasion au cœur de contes fascinants, laissez libre cours à votre imagination en participant à un atelier de pratique artistique en famille proposé par le LaM et la Médiathèque Till L’Espiègle.

Après un moment d’évasion au cœur de contes fascinants, laissez libre cours à votre imagination en participant à un atelier de pratique artistique en famille proposé par le LaM et la Médiathèque Till L’Espiègle. .

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 68 68

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English :

After a moment of escape into the world of fascinating fairy tales, let your imagination run wild by participating in a family art workshop offered by the LaM and the Till L’Espiègle Media Center.

L’événement L’heure du Conte Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-07-25 par Hauts-de-France Tourisme