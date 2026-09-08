L’histoire de la Franc-Maçonnerie à Saint-Denis et dans la vallée de Montmorency, Temple maçonnique Saint-Denis, Saint-Denis
samedi 19 septembre 2026 · Temple maçonnique Saint-Denis · Saint-Denis
Informations pratiques
L’histoire de la Franc-Maçonnerie à Saint-Denis et dans la vallée de Montmorency 19 et 20 septembre Temple maçonnique Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Gratuit, Réservation obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
La Franc-Maçonnerie à Saint-Denis, 188 ans d’histoire
Venez découvrir ce qu’est la Franc-Maçonnerie au-delà des idées reçues
Visite commentée d’un temple Maçonnique
Histoire de la Franc-Maçonnerie à Saint-Denis et dans la vallée de Montmorency.
Temple maçonnique Saint-Denis 44 rue Bonnevide 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/Vmviq9bW7GeMmpEJ6 »}, {« type »: « email », « value »: « journeespatrimoine.up@gmail.com »}] Temple Maçonnique de Saint-Denis Accessible aux personnes à mobilité réduite
La Franc-Maçonnerie à Saint-Denis, 188 ans d’histoire
Archives Union Philanthropique
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