L’histoire de la Franc-Maçonnerie à Saint-Denis et dans la vallée de Montmorency, Temple maçonnique Saint-Denis, Saint-Denis

Informations pratiques

L’histoire de la Franc-Maçonnerie à Saint-Denis et dans la vallée de Montmorency 19 et 20 septembre Temple maçonnique Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Gratuit, Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La Franc-Maçonnerie à Saint-Denis, 188 ans d’histoire

Venez découvrir ce qu’est la Franc-Maçonnerie au-delà des idées reçues

Visite commentée d’un temple Maçonnique

Histoire de la Franc-Maçonnerie à Saint-Denis et dans la vallée de Montmorency.

Temple maçonnique Saint-Denis 44 rue Bonnevide 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/Vmviq9bW7GeMmpEJ6 »}, {« type »: « email », « value »: « journeespatrimoine.up@gmail.com »}] Temple Maçonnique de Saint-Denis Accessible aux personnes à mobilité réduite

La Franc-Maçonnerie à Saint-Denis, 188 ans d’histoire

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