L’histoire de la maison Folie Moulins, regards de Femmes, Maison Folie Moulins, Lille
samedi 19 septembre 2026 · Maison Folie Moulins · Lille
Informations pratiques
L’histoire de la maison Folie Moulins, regards de Femmes 19 et 20 septembre Maison Folie Moulins Nord
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
Nichée au cœur du quartier de Moulins, la maison Folie a pris place dans les anciens bâtiments d’une brasserie construite au XIXème siècle.
Au cours des différentes époques d’activités de ce lieu et plus largement dans le Nord, la condition des femmes a elle aussi évolué. À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine, venez découvrir ces femmes et l’évolution de leur rôle dans le destin de la maison Folie Moulins et son territoire.
Nous reviendrons sur trois périodes marquantes, de leur invisibilisation au XIXème siècle, en passant par leur émancipation dans les années 1960, pour en venir à leur rôle dans la vie du lieu culturel.
Avec boucle magnétique accessible pour les personnes mal et non entendantes appareillées.
Gratuit, sur réservation :mfmoulins@mairie-lille.fr / 03 20 95 08 82
Durée 45 min
À partir de 6 ans
Samedi 19 septembre, 14 h 30 & 16 h 30
Dimanche 20 septembre, 14 h 30 & 16 h 30
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Dans le cadre des Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine
Maison Folie Moulins 47/49 rue d’Arras Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 95 08 82 https://maisonsfolie.lille.fr/ https://www.facebook.com/maisonfoliemoulins [{« link »: « mailto:mfmoulins@mairie-lille.fr »}] D’une ancienne brasserie à un lieu culturel chaleureux
La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.
À l’occasion des Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine, partez à la rencontre des femmes qui ont marqué l’histoire de la maison Folie Moulins et de son territoire.
Jolan Baudoin
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